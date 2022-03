Der Krieg in der Ukraine treibt Millionen Menschen in die Flucht. Auch im Südwesten kommen vermehrt Geflüchtete an, darunter viele Kinder. Eine Herausforderung für Schulen, denn die Kinder sollen möglichst schnell zur Schule gehen. Wie kann das gelingen und wo liegen noch Probleme?

Beitrag von Knut Bauer. Danach Ralf Caspary im Gespräch mit Dirk Lederle, Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg (VBE) mehr...