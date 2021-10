Wir brauchen mehr Resonanz: Auswege aus der Beschleunigungsgesellschaft

Vehement kritisiert der Soziologe Hartmut Rosa unsere Beschleunigungsgesellschaft. Das suchtartige Immer-Mehr und Immer-Schneller führe letztlich zu oberflächlichen Beziehungen des Menschen: zu sich selbst, zu den anderen und zur ihn umgebenden Welt. Dagegen hilft nur eins: Resonanz!

Der moderne Mensch im Hamsterrad

"Wir sammeln eifrig Ressourcen, wir sind suchtartig darauf fixiert, die Ressourcen-Grundlage zu verbessern, verfehlen dabei aber möglicherweise das gute Leben. Stattdessen träumen wir davon, dass wir das später einmal haben werden. Wenn die Kinder groß sind. Oder wenn das Häuschen im Grünen einmal steht, oder wenn ich mir die Yacht gekauft habe oder das Motorrad, von dem ich schon lange träume. Die meisten verschieben irgendwann das gute Leben in die Rente und haben die Hoffnung aufgegeben, dass es so etwas wie eine Work-Life-Balance im Alltag gibt. Viele Menschen fühlen sich gestresst und sind ständig damit beschäftigt, die To-Do-Liste abzuarbeiten." (Hartmut Rosa)

Die Wiederentdeckung der kindlichen Resonanz

"Wir können versuchen, unsere Orientierung, unsere Welthaltung mehr auf ein Weltverhältnis des Hörens und Antwortens zu lenken und weniger auf das Beherrschen und Verfügen.

In der Bibel steht der Satz: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Man kann dieses Bibelwort umdeuten und sagen: Wenn wir uns nicht an die Fähigkeit der Kinder erinnern, mit der Welt in Resonanz zu treten, dann werden wir kein gelingendes Leben haben. Ich glaube, Resonanzfähigkeit ist nichts, was wir mühsam erlernen müssen. Kinder sind von Natur aus Resonanzwesen. Sie können gar nicht anders als zu versuchen, mit der Welt resonant in Kontakt zu treten, sich hörbar zu machen und auf Reaktion zu warten und auf sie zu hoffen.



Kindlich bedeutet natürlich nicht, naiv und einfältig zu werden, und es bedeutet auf gar keinen Fall, die so wichtige Kulturtechnik der reflexiven und auch manipulativen Distanzierung aufzugeben. Sie ist notwendig für Individuen und auch für die moderne Form von Wirtschaft und Wissenschaft. Aber was es bedeutet, resonant mit der Welt in Beziehung zu treten, das können wir von Kindern lernen." (Hartmut Rosa)

Prof. Dr. Hartmut Rosa, geb. 1965, studierte Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik. 1997 promoviert er zum Dr. rer. soc. mit Summa Cum Laude. 2004 habilitierte er sich an der Schiller-Universität in Jena mit dem Thema "Soziale Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne". Rosa ist heute Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Universität Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt.

Arbeitsschwerpunkte: Zeitdiagnose und Moderneanalyse, Normative und empirische Grundlagen der Gesellschaftskritik, Subjekt- und Identitätstheorien, Zeitsoziologie und Beschleunigungstheorie, Soziologie der Weltbeziehung.

