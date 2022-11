Medizinische Beschneidung von Jungen – Muss die Vorhaut wirklich weg?

per Mail teilen

Von Insa Onken

Die männliche Beschneidung gilt als unproblematisch und wird häufig mit gesundheitlichen Vorteilen durch mehr Hygiene in Verbindung gebracht. Über negative Folgen wird dagegen wenig gesprochen. Meistens verlieren Jungen in Deutschland ihre Vorhaut, weil sie eng ist. Diagnose: Phimose. Doch immer mehr Ärzt*innen kritisieren, dass zu häufig beschnitten und der Eingriff bagatellisiert werde. Denn viele Betroffene fühlen sich später durch Gefühlsverlust, Schmerzen oder psychische Probleme in ihrer Sexualität beeinträchtigt. Eine neue Leitlinie empfiehlt, bei einer Vorhautverengung deutlich seltener zu beschneiden.