Das Peace Momument in Washington D.C. auf dem Gelände des Kapitols: An der Spitze zwei klassisch gekleidete Frauenfiguren: "Trauer" und "Geschichte". "Geschichte" hält einen Stift und eine Tafel mit der Aufschrift "They died that their country might live" ("Sie sind gestorben, damit ihr Land leben kann"). Das Denkmal wurde 1871 in Auftrag gegeben. Der Bildhauer bearbeitete den Carrara-Marmor in Rom. Die Marmorstücke wurden nach Washington verschifft und 1877 wurde das Denkmal errichtet.

IMAGO IMAGO / ZUMA Wire