Marianne Thoms wurde in Bad Blankenburg in Thüringen geboren. Sie studierte Geschichte in Ost-Berlin und Journalistik in Leipzig. Das Radio liebt sie seit ihrer Jugend, weil es bildet und schnell ist.

1964 konzipierte sie für den DDR-Rundfunk die Sendereihe „Lebendige Geschichte“, die sie bis zur letzten Ausstrahlung 1991 betreute.

Marianne Thoms SWR privat

Marianne Thoms verfasste Dutzende historische Features für SWR2 Wissen. Darunter psychologisch sensibel gezeichnete Porträts – von Eberhard im Bart, dem württembergischen Herzog und Workaholic der Frührenaissance bis zu Carola Neher, einer hochbegabten Brecht-Schauspielerin, die im stalinistischen Gulag zugrunde ging.

Ihre besondere Liebe gelte Menschen, "die in der Versenkung verschwunden sind, obwohl sie in ihrer Zeit Besonderheiten waren". Um sie aus der Vergessenheit zu holen, geht die erfahrene Feature-Autorin "mit Entdeckerlust" den oft verschlungenen Lebenswegen nach.

Sie versucht, so weit wie möglich auch das Wesen und Seelenleben der Porträtierten zu ergründen. "Jedes Mal aufs Neue überrascht mich, wie viel historische Schicksale uns heute noch zu sagen haben", sagt Marianne Thoms.

Die geschichtlichen Spuren vieler von ihr liebevoll Porträtierter reichen bis in die Gegenwart.