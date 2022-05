Nelson Mandela zum 100. Geburtstag: Freiheit für Südafrika

Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 im Osten Südafrikas geboren. Seine Eltern gaben ihm den Namen Rolihlahla - was im Volksmund "Unruhestifter" bedeutet. Mandela stiftete im wahrsten Sinne des Wortes Unruhe - als Kämpfer gegen soziale Unterdrückung, als Aktivist und Friedensnobelpreisträger. Der Afrikanist Professor Andreas Eckert erzählt von dem Menschen Mandela und welche Bedeutung er bis heute hat.

Biografie mit Rissen, Brüchen und Verwandlungen

Als Student war er zunächst unpolitisch, das hat sich aber rasch geändert. Er war jemand, der anfangs überzeugt war, die Befreiung Südafrikas könne allein von den Schwarzen ausgehen. Lange Zeit hat er sich für den friedlichen Widerstand eingesetzt. Spätestens nach der Verschärfung der Apartheidpolitik, nach den Massakern von Sharpeville 1960, hat er sich dezidiert für einen gewaltsamen Widerstand gegen die Apartheid ausgesprochen.

Auch der Privatmann Mandela hat viele Gesichter. Er war sehr schweigsam, hat persönlich sehr großes Leid erfahren, er hat einige seiner Kinder verloren, zwei sehr komplizierte Scheidungen durchgemacht, er war im Gefängnis Robben Island extremen Situationen ausgesetzt.

Er hat sich aber nie so „richtig in die Karten“ schauen lassen. Viele hat das dazu veranlasst, ihn als kalten und verschlossenen Menschen zu sehen. Das deckt sich nun überhaupt nicht mit dem Mandela, wie er in der Öffentlichkeit „tanzte“ und sehr viel unkonventioneller agierte als alle Politikergestalten aus dem Norden.

Mandelas Weg zum unbeugsamen Systemgegner

Er hatte als Student wegweisende Erlebnisse: Er hat sich zusammen mit anderen Studienvertretern einmal beschwert über das schlechte Essen und schlechte Unterkünfte. Er sollte die Beschwerde zurücknehmen, was er verweigert hat. Daraufhin hat ihn die Universität relegiert, also vom Studium ausgeschlossen. Er sollte zwangsverheiratet werden, sein Vater hatte schon eine Frau für ihn ausgesucht. Dem hat er sich entzogen und ist nach Johannesburg gegangen. Er hat noch einen Bachelor gemacht und konnte irgendwann als erster schwarzer Anwalt überhaupt eine Praxis aufmachen.

Etwas, was viele Afrikaner und Südafrikaner im Kolonialismus insgesamt gespürt haben, war der ständige alltägliche Rassismus: Man musste getrennt in Bussen fahren, man durfte nicht die Toiletten benutzen, die die Weißen benutzt haben. Der Rassismus im Alltag war etwas, was Mandela sukzessive gegen dieses Regime aufgebracht hat.

Versöhnungspolitik

Mandela hat versucht, zwischen Weißen und Schwarzen zu vermitteln. Das war eine Herkules-Aufgabe, gegen die sich heutige Koalitionsstreiteren wie Kindergarten-Zankereien ausnehmen. Auf der einen Seite gab es viele Weiße, die es inakzeptabel fanden, Schwarzen überhaupt in irgendeiner Form entgegenzukommen. Aber auch unter den Schwarzen gab es Kräfte, die meinten: „Wir haben so unter dem Regime gelitten, wir können jetzt doch nicht einfach kooperieren“. Mandela hat es aber geschafft, beide Seiten auf einen Kompromiss einzuschwören. Ich glaube, diese große Leistung war möglich, weil Mandela diese ungeheure Autorität hatte und weil er für die Weißen jemand war, der nicht „mit dem Messer zwischen den Zähnen“ agierte.

Es gibt immer noch Rassismus – trotz Mandela!

Rassismus lässt sich nicht per Knopfdruck oder Dekret verabschieden. Natürlich gibt es noch Unterschiede. Weiße haben bessere Bildungschancen, immer noch gehört ihnen die Mehrheit des Grund und Bodens. Es gibt weiterhin Segregation, also Trennung von Wohnbereichen. Die Unzufriedenheit unter den Schwarzen wächst. Selbst wenn in den Regierungen und in höheren Verwaltungsämtern jetzt vorwiegend Schwarze sind – wenn man sich die Ökonomie anschaut, die großen Minen, die großen Banken, so sitzen doch hauptsächlich Weiße an den entscheidenden Stellen der Gesellschaft.