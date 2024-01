Männersache – Neue und alte Verhütungsmethoden

Kondom oder Sterilisation – das sind die beiden Verhütungsmittel für Männer. Von der Entwicklung einer Pille wie sie für Frauen üblich ist, hatte sich die Pharmaindustrie im Jahr 2011 endgültig verabschiedet.

Doch es tut sich was. In den USA ist es gelungen, mit dem Wirkstoff YCT529 die Spermienbildung bei männlichen Mäusen zu stoppen, in Deutschland nehmen Forscher den Spermien ihren Schwung, sodass sie nicht bei der Eizelle ankommen. Und feministische Männergruppen arbeiten an Verhütungsslips und Silikonringen, um die Hoden so zu wärmen, dass sie keine Spermien produzieren.

Allen ist klar, dass Verhütung nicht nur Frauensache ist.

Manuskript zur Sendung