Über den Krankheitsverlauf von Covid-19 gibt es bisher wenige Daten. Jetzt starten Stuttgarter Ärzte eine Studie auf Basis von hunderten Computertomographie-Aufnahmen erkrankter Lungen. Die sollen z.B. zeigen, wie sich das Virus ausbreitet und zu kritischen Verläufen führt.

Noch haben die Intensivstationen ausreichend Kapazitäten. Die meisten Covid-19-Patienten werden in Deutschland, laut Statistik, wieder gesund. Trotzdem haben manche mit Lungenproblemen zu kämpfen – sogar nachdem das Virus wieder verschwunden ist.

Langzeitfolgen über Altersgruppen hinweg erforschen

Am Klinikum Stuttgart will der Radiologe Prof. Götz Martin Richter herausfinden, welche Langzeitfolgen die Krankheit hat – über alle Altersgruppen hinweg. Denn dem Virus ist das Alter egal, sagt er. Bilder aus der Computertomographie zeigen das deutlich.

"Hier als Beispiel ein Patient, der ungefähr um die 40 herum ist, sich wahrscheinlich beim Skifahren mit dem Virus angesteckt hat. Wenn man jetzt dieses Querschnittsbild betrachtet, sehen Sie fast nur weiße Zonen in der Lunge. Eigentlich müsste die Lunge komplett schwarz sein, aber: Die Luft, die das Bild schwarz macht, ist verschwunden und stattdessen haben wir jetzt diese weißen Zonen. Und wenn ich sage, dem Virus ist das Alter egal, bedeutet das Folgendes: Wenn das Virus so wie hier in der Lunge dieses gut 40-jährigen Patienten angekommen ist, dann macht das eben fatale Folgen." (Prof. Götz Martin Richter, Radiologe Klinikum Stuttgart)

Stuttgarter Ärzte arbeiten an einer Studie auf Basis von hunderten Computertomographie-Aufnahmen erkrankter Lungen. Ziel sind Informationen, wie sich das Virus ausbreitet und zu kritischen Verläufen führt.

Vorgeschädigte Lungen anfällig für schweren Verlauf und Langzeitfolgen

Egal wie alt – einmal in der Lunge angekommen, kann das neuartige Coronavirus schwere Schäden hinterlassen. Vorgeschädigte Lungen, zum Beispiel durch Rauchen, machen einen schweren Verlauf und damit Langzeitschäden aber noch wahrscheinlicher. Auch Herzerkrankungen erhöhen das Risiko, sagt Richter.

Mithilfe einer intelligenten Bilddatenbank wollen die Ärzte auch Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf gewinnen – zum Beispiel darüber, wie die Entzündung die Lungenbläschen erreicht.

"Wir wollen jetzt herausfinden, wie oft das tatsächlich passiert, unter welchen Bedingungen. Wir wollen vor allem mit unseren klinischen Kollegen zusammenarbeiten und die dazugehörigen Laborergebnisse, die dazugehörigen klinischen Veränderungen so mit den Bildern in Verbindung bringen, dass wir daraus prognostische Faktoren entwickeln und sagen können: Der Patient wird das überleben; er macht so und so lange noch eine intensivmedizinische Betreuung." (Prof. Götz Martin Richter, Radiologe Klinikum Stuttgart)

Interdisziplinäres Team wertet Daten von rund 150 Covid-19-Patienten aus

Um all das herauszufinden, wertet ein interdisziplinäres Team momentan die Daten von rund 150 Covid-19-Patienten aus. Die sollen in festgelegten Abständen immer wieder im CT untersucht werden. Denn die Form der Lungenentzündung, wie sie das neuartige Coronavirus hervorruft, kannte man in Europa laut Richter bisher nur aus Lehrbüchern.

"Zur Frage nach den Langzeitfolgen – da müssen wir mindestens noch ein Jahr abwarten. Vorher werden wir nicht in der Lage sein, ein vernünftiges Zwischen- oder Abschlussergebnis zu präsentieren." (Prof. Götz Martin Richter, Radiologe Klinikum Stuttgart)

Erste Erkenntnisse darüber, warum sich der Zustand mancher Patienten plötzlich rapide verschlechtert, erwartet Richter aber schon in zwei bis drei Monaten.