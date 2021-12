Lernen von den Finnen? – Der Pisa-Primus strauchelt

Viele Jahre landete Finnland bei der PISA-Studie und anderen Bildungsrankings ganz vorne. Doch inzwischen belegen meistens asiatische Staaten die Spitzenplätze. Trotz der Krise im Bildungssystem geht Finnland in Bildungsfragen nach wie vor mutig voran. Beim Umgang mit Flüchtlingskindern zum Beispiel, bei der Ernährung in Schulen oder bei der Lehrerausbildung.

Wertschätzung von Bildung

Lehrer zu werden ist nicht ganz einfach in Finnland: An der Uni Helsinki wird nur etwa jeder zehnte von rund 2000 Bewerbern für ein Lehramtsstudium angenommen.Der Lehrerberuf ist attraktiv in Finnland – was nicht wirklich am Gehalt liegen kann: Finnische Lehrer verdienen weniger als etwa ihre deutschen Kollegen. Die Wertschätzung für alles, was mit Bildung zu tun hat, ist vor allem historisch zu erklären im kleinen Finnland mit seinen nur fünfeinhalb Millionen Einwohnern. Manche Finnen sagen ja im Spaß über sich, sie seien erst vor kurzem von den Bäumen heruntergeklettert. Tatsächlich war es ein steiler Aufstieg vom Agrarstaat zum Hightech-Riesen und Pisa-Primus.

Finnland ist bei PISA-Tests nicht mehr auf den vordersten Plätzen - innovative Ideen für den Unterricht kommen jedoch immer noch aus dem hohen Norden

Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert war das Land dies- und jenseits des Polarkreises eines der ärmsten Länder Europas. Erst nach den beiden Kriegen änderte sich alles. Die Schwermetallindustrie entstand, der Dienstleistungssektor wuchs - und damit entwickelte sich eine Mittelklasse, die schnell begriff, dass Bildung ein Schlüssel zu gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Wachstum ist. Vor allem im IT-Sektor ging Finnland in Riesenschritten voran. Seit 2010 ist der Breitband-Internetzugang als Grundrecht gesetzlich festgeschrieben, es gibt mehr als 90 Prozent Internet-User – ein weltweiter Spitzenwert.

Doch nicht alle Experten im Land sehen das finnische Bildungssystem so positiv, egal wie die Ergebnisse dieser oder jener Pisa-Studie gerade ausfallen. Zu den Kritikern zählt auch Fred Dervin. Er hat französisch-britische Wurzeln und nach dem Studium in England zehn Jahre lang Fremdsprachen an einer Schule in Lahti nordöstlich von Helsinki unterrichtet. Heute ist er Professor für multikulturelle Bildung an der Universität Helsinki. Lehramtsstudierende kommen freiwillig in seine Veranstaltung. Multikulturelle Bildung ist nämlich kein Pflichtfach, zum Bedauern von Dervin.

Finnland geht es nicht gut

Die finnische Bildung lebt laut Fed Dervin vor allem vom Ruhm vergangener Tage. Wieso Finnland über Jahre immer ganz oben lag bei Pisa und dann 2013 plötzlich nicht mehr, dafür gebe es verschiedene Theorien. Viele sagten heute in Finnland sogar, dass die guten Ergebnisse gar nichts mit liberalen Unterrichtsformen zu tun hatten – sondern ganz im Gegenteil, das Resultat strengerer, traditioneller Unterrichtsformen in den 70er und 80er Jahren waren.

Klar ist bei alledem: Es gibt nicht den einen entscheidenden Grund für einen Auf-oder Abstieg im Bildungs-Ranking. Und: Es lohnt sich der Blick auf gesellschaftliche Faktoren, die gar nicht unmittelbar mit Schule und Lehrplänen zu tun haben. Auch in Finnland ist zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit ein Thema: 17 Prozent der Finnen unter 25 sind heute ohne Arbeit; die mauen Zukunftsperspektiven sind nicht gerade ein Ansporn für gute schulische Leistungen.

Die Finnen setzen trotz Finanzkrise immer noch auf gute Bildung.

Und: Finnland insgesamt geht es nicht gut. Der einstige Musterschüler ist zum „kranken Mann“ Europas geworden. Schon seit fünf Jahren wächst die Wirtschaft nicht mehr, die Arbeitslosigkeit liegt bei über zehn Prozent, und der ehemalige Weltmarktführer bei Mobiltelefonen Nokia ist schon lange nicht mehr finnisch, übernommen von Microsoft. Schon häufiger wurde in Finnland sogar diskutiert, ob man den Euro nicht lieber wieder gegen die alte Markka eintauschen solle. Ein solcher „Fixit“ ist laut Umfragen vorerst vom Tisch, die Zustimmung der Finnen zum Euro und zur EU ist vor allem nach dem Brexit-Votum in Großbritannien wieder gewachsen.

Fächerübergreifendes Lernen

Für den neuen Lehrplan hat das Bildungsministerium sieben Kompetenzbereiche formuliert, darunter Kulturen kennenlernen, Beherrschen der Informationstechnologien, Arbeitswelt und Unternehmertum sowie Aufbau einer nachhaltigen Zukunft. Im Mittelpunkt des Ganzen soll nach wie vor der Schüler stehen, der als Mensch und Bürger Spaß am Lernen hat - und das nicht nur im Klassenzimmer. Wenn es passt, soll Unterricht verstärkt draußen stattfinden, auf dem Land oder in der Stadt. „Phenomenon based learning“ - „Lernen in Phänomenen“ heißt das Konzept offiziell.

In Finnland soll beim Lernen der Mensch im Mittelpunkt stehen.

Dabei ist das fächerübergreifende Lernen auch in Finnland an sich nichts Neues. Neu ist nur, dass das Curriculum nun ein Projekt pro Schüler und Schuljahr vorschreibt. Wenn also Finnland im Dezember 2017 zum 100. Mal seine Unabhängigkeit von Russland feiert, dann werden die Schüler dieses Thema sicherlich aus einem politischen, historischen und kulturellen Blickwinkel untersuchen. Schon vor Inkrafttreten des neuen Lehrplans ist 2015 ein weiteres Pilotprojekt an ausgewählten Schulen der Hauptstadt Helsinki angelaufen: Migrantenkinder ohne Sprachkenntnisse nehmen in der ersten und zweiten Klasse von Anfang an am Regelunterricht teil anstatt separate Vorbereitungsklassen zu besuchen.

Etwa ein Zehntel der Schulen in Helsinki nimmt an dem Pilotprojekt teil. Ab Herbst 2017 sollen dann alle Schulen der Hauptstadt jüngere Migrantenkinder in Regelklassen unterrichten. Die neuen Regelungen seien zwar vor der Flüchtlingskrise ausgearbeitet worden, doch sie kämen jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, findet Bildungsexperte Fred Dervin, der den Verfassern des neuen Curriculums beratend zur Seite gestanden hat.

Neben den klassischen Schulfächern soll in finnischen Schulen der Spaß am Lernen nicht zu kurz kommen.

Klimmzüge für die Konzentration

Ein Viertel der Finnen lebt und arbeitet im Großraum Helsinki, und so kommen auch die meisten Impulse von den Hochschulen dieser Region. Dass aber auch das kleine Seinäjoki so seine Besonderheiten hat, zeigt sich zum Beispiel im Bio-Unterricht von Esa Riihimäki an der Seinäjoen-Oberschule. Stühle gibt es nicht im Unterrichtsraum, alle 16 Neuntklässler arbeiten an Stehpulten. Dann ruft Esa einen der Schüler nach vorne und gibt ihm eine kurze Anweisung. Der 14-jährige Illmar, der Klassenkleinste mit blondem Lockenschopf, stellt sich vor die Klasse und macht eine Hampelmann-Übung vor, der Rest der Klasse steigt ohne Murren ein ins einminütige Unterrichtstraining. Nur ein paar Augenblicke später hängt Illmar schon an einer Klimmzug-Stange, die in zwei Metern Höhe neben der Tür an der Wand befestigt ist.

14 Klimmzüge schafft er, und weil heute Besuch da ist in der Klasse, wird am Ende geklatscht. Normalerweise läuft das alles völlig geräuschlos ab, erzählt Illmar nach der Fitnessübung im Bio-Unterricht. Er hebt einfachkurz die Hand als Zeichen dafür, dass er an die Stange will, erzählt Illmar. Vier bis fünf Mal macht er das pro Stunde, er ist einfach ein aktiver Typ, braucht die Bewegung. Klimmzüge und Hampelmänner gehören zum festen Bestandteil des Unterrichts an der Seinäjoen-Schule. Und sogar bei Minusgraden im strengen finnischen Winter schicken die Lehrer ihre Schüler während des Unterrichts auf den Schulhof, um frische Luft zu schnappen.

Lernen in Phänomenen, Migrantenkinder in Regelklassen und Klimmzüge im Klassenraum – ob all das hilft, Finnland auch bei der nächsten Pisa-Studie einen vorderen Platz im Ranking zu sichern, wird sich erst 2019 zeigen, wenn die Ergebnisse von Pisa 2018 veröffentlicht werden.