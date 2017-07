Im Hariolf-Gymnasium in Ellwangen an der Jagst wird nun auch in der Praxis getestet, wie Humor, wenn er von der Lehrerin oder vom Lehrer richtig eingesetzt wird, den Lernerfolg fördert. Dazu haben die Augsburger Wissenschaftler gemeinsam mit den Lehrern für das Ellwanger Gymnasium kurze Unterrichtsfilme produziert. Nun beurteilen Schülerinnen und Schülern selbst, in wie weit gegenstandsbezogener Humor ihnen hilft, besser zu lernen.