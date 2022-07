per Mail teilen

In Baden-Württemberg fehlen viele Lehrer*innen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper bitten in einem Brief alle Lehrkräfte, etwas mehr zu arbeiten. Der Philologenverband Baden-Württemberg spricht von einer „Ungeheuerlichkeit“.

Ralf Caspary im Gespräch mit Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbands Baden-Württemberg.