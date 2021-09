Lecker oder eklig – Warum uns manches schmeckt und anderes nicht

per Mail teilen

Von Jochen Paulus

Warum mögen wir Süßes gern und Bitteres eher nicht? Weil wir Menschen sonst kaum lange überlebt hätten. Denn der Geschmack verrät Allesessern wie uns, was uns guttut und was womöglich giftig ist. Doch unser Geschmackssinn lässt sich täuschen. Vermeintlich teure Weine munden besser, rot gefärbter Weißwein geht als Rotwein durch. Wie etwas schmeckt, legen nicht nur Zunge und Nase fest. Auch unsere Erfahrungen bestimmen darüber, vor allem aber die Kultur, in der wir leben. Kann die Lust auf gesundes Essen gesteigert werden?