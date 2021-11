Landlust? So richten Städter sich auf dem Land neu ein

Am Anfang stand der Wunsch dreier Paare, die zweite Lebenshälfte nicht alleine in viel zu großen, viel zu ruhigen Häusern zu verbringen. Entstanden ist daraus das genossenschaftliche Projekt „Die Wohnerei“ in Kusel. Hier leben seit sechs Jahren Paare, Witwer, Familien, Singles unter einem Dach – aber in getrennten Wohnungen. Sämtliche Entscheidungen werden gemeinsam und einstimmig getroffen. Eine manchmal recht anstrengende Art zu leben, auf die aber keiner der siebzehn Bewohner mehr verzichten möchte. mehr...