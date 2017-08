Eine Studie an Mäusen zeigt, dass Tiere, die in bestimmten Intervallen weniger zu fressen bekommen, deutlich länger leben. Könnte das auch ein Modell für den Menschen sein?

Low Carb, Paleo Diät, Trennkost - Viele Diäten versprechen die Kilos purzeln zu lassen. Eine dieser Diäten ist das Intervallfasten. Die bekannteste Form ist die 5:2-Diät. An fünf Tagen der Woche darf wie gewohnt gegessen werden, an zwei Tagen wird die Nahrungszufuhr reduziert.

In einer neuen Studie haben Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, DZNE, Mäuse ab dem Alter von 8 Wochen bis zum Tod untersucht. Sie haben regelmäßig über 200 verschiedene Parameter gemessen, darunter beispielsweise die Sehschärfe, Herz-Kreislauf-Funktionen und die Blutzusammensetzung. Für die Studie bildeten sie zwei Gruppen von Mäusen. Die eine wurde auf einen Intervall-Diätplan gesetzt, musste also in bestimmten Rhythmen fasten, die andere konnte sich normal ernähren.