Kurt Gödel und die Grenzen der Erkenntnis

1931 fand der junge, unbekannte Logiker Kurt Gödel etwas Bahnbrechendes heraus, das die Logik und die Mathematik für immer verändern sollte: Es gibt nicht nur "wahr" und "falsch", sondern in jedem sinnvollen logischen System existieren Aussagen, die man innerhalb dieses Systems weder beweisen noch widerlegen kann. Auf der Landkarte der Mathematik werden deshalb immer weiße Flecken bleiben. Kurt Gödel hat die Grenzen der Erkenntnis ausgelotet, unser Verständnis von Wahrheit im Fundament erschüttert, er hat die Grundlagen für die moderne Informatik geschaffen und die Mathematik in ihre größte Krise gestürzt. Er gilt als der bedeutendste Logiker des 20. Jahrhunderts, und so extrem wie seine Forschung war er auch als Person.

Kurt Gödel widerlegte somit auch den Ansatz des berühmten Mathematikers David Hilbert. Der hatte in seiner berühmten Radioansprache 1930 die These vertreten, dass alles, was wahr ist, auch beweisbar ist: "Wir müssen wissen, wir werden wissen!"

