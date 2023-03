Weitere Kammer in der Cheops-Pyramide mittels Endoskop nachgewiesen

Ihr Lieben,

wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, ob es in solchen Zeiten angebracht ist, eine heitere und lustige Show zu machen, wenn wir gleichzeitig mit unseren Herzen bei den Opfern des Krieges sind. Wir sind der Meinung, Lachen ist entwaffnend und dass es wichtig ist, in einem Strudel aus schlimmen Nachrichten auch für Ablenkung zu sorgen. Wir hoffen, euch und uns hiermit eine schöne halbe Stunde machen zu können.



Dieses Mal sind Sina Kürtz und Aeneas Rooch für euch am Start.



In dieser Folge von Fakt ab!:

- Ein großes Stück Weltraumschrott schlägt voraussichtlich bald auf dem Mond ein. Wer war's und warum ist das eigentlich gar nicht so schlecht? (00:47)

- Der große Pharao Tutenchamun hatte einen Eisendolch mit in seinem Grab - und er kommt aus dem Weltall! (09:27)

- Die NASA fertigt bald Raumanzüge mit dem 3D-Drucker (15:35)

- Putzen ist gefährlich! Laut Studie vor allem für Männer … wir sind misstrauisch! (20:39)



Weiter Infos und Studien gibt’s hier:

https://www.spektrum.de/news/tutanchamun-fuer-den-pharao-ein-dolch-aus-meteoreisen/1991689

https://t3n.de/news/nasa-astronautinnen-individuelle-1456234/

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj9156



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König