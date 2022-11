Neues Portal zur Digitalen Transformation von Kultureinrichtungen jetzt online

Die Kulturarbeit bei BASF begann in einer Krisenzeit: Kriegsende, Inflation, politische Unruhen, all das habe den Kulturausschuss des Konzerns bewogen, ab 1921 mit Konzertveranstaltungen die Menschen zusammenzubringen, so Karin Heyl, Leiterin von Social Engagement bei dem Chemie-Unternehmen. mehr...