Platz 3 in der Kategorie App: INFLAMMANIA 2 - Fight to Cure. Beim Entzündungsspiel des Universitätsklinikums Erlangen geht es um Virenzellen und Abwehrkräfte. Die Kinderjury: „Ein bisschen eklig und trotzdem sehr interessant. (...) Zu zweit macht es erst richtig Spaß gegen die Viren zu kämpfen.“ Pressestelle TOMMI Kindersoftwarepreis

Mehr als 4.000 Kinder und Jugendliche haben in über 50 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und Schweiz über die diesjährigen Preisträger des Deutschen Kindersoftwarepreis „TOMMI“ entschieden. Die Auszeichnungen für empfehlenswerte digitale Spiele in den sieben Katagorien wurde am 23. Oktober in einer Sonderausgabe des Kinderkanal-Medienmagazins „Team Timster“ (KiKA) vergeben. Zuvor hatten die Kinder und Jungendlichen die besten Games und digitalen Lernangebote ausgiebig getestet, eine Fachjury hatte eine Vorauswahl getroffen.

„Der TOMMI stärkt das Demokratieverständnis von Kindern, da sie sich in der Testphase mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und darüber hinaus ihre Argumente schriftlich formulieren.“

Auszeichnungen für Vorsicht im Straßenverkehr und gegen Hatespeech und Diskriminierung

In der Kategorie Apps wurde das Spiel „Urban Riders“ ausgezeichnet. Im Spiel schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Fahrradkurier*innen, die im Straßenverkehr verschiedenen Hindernissen wie geöffneten Autotüren, drängelnde Lastwagen oder Hunden ausweichen müssen.

Im Bereich Bildung belegte das Spiel „KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie“ der Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung. Das Spiel vermittle Kindern den Umgang mit Diskriminierung und Hatespeech. Es biete gute Argumente, passende Minispiele, ein Parolenverzeichnis, sowie einen Strategie-Guide, der zahlreiche Techniken aufliste, die sich im Umgang mit Stammtischparolen bewährt haben, so die Fachjury in ihrer Begründung.

Auch in diesem Jahr zeugten die Einreichungen, unabhängig der Kategorie, von einer enorm hohen Qualität hinsichtlich Bildung und Unterhaltung, so der Veranstalter. Die Auszeichnungen wurden in den Kategorien Konsole, PC-Spiele, App, Elektronische Spielzeuge, Bildung, USK 12 und „Kindergarten und Vorschule“ vergeben.

Preis soll kritische Spielenutzung fördern

Herausgeber des Kindersoftwarepreises „TOMMI“, der zum 21. Mal verliehen wurde, ist das Büro für Kindermedien feibel.de in Berlin.

Deren Schirmherrin war die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus: „Der TOMMI fördert die kritische und selbstbestimmte Nutzung von digitalen Spielen. Dass Kinder das letzte Wort haben und über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden, freut mich besonders.“