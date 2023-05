Revolution von 1848/49: Bundesarchiv macht Unterlagen online zugänglich

Der Holzstich "Erste Sitzung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche" um 1890 dokumentiert den Meilenstein deutscher Demokratie. picture-alliance / Reportdienste akg-images

Das Bundesarchiv stellt zum 175. Jahrestag der Revolution von 1848/49 alle seine Unterlagen dazu online. Dabei handele es sich um rund eine halbe Million Seiten, teilte das Bundesarchiv am 15.Mai in Berlin mit. Knapp die Hälfte sei bereits jetzt über die Rechercheanwendung invenio verfügbar. Die übrigen Dokumente sollen noch in diesem Jahr hinzukommen.

Niederschwelliger Zugang zu Archivquellen

Zu den Dokumenten gehörten Sitzungsprotokolle der Deutschen Nationalversammlung und ihrer Ausschüsse ebenso wie Akten der Reichsministerien. Der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, erklärte, mit der Digitalisierung und Online-Stellung senke das Bundesarchiv die traditionellen Hürden bei der Benutzung originaler und unikaler Archivquellen ab und leiste gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Originale.

„Mit der Online-Stellung der im Bundesarchiv überlieferten Unterlagen im Rahmen unseres digitalen Angebots, aber auch mit unserer analogen Bildungsarbeit in der Erinnerungsstätte Rastatt, leisten wir unseren Beitrag, dieses Thema in der Bildung und Forschung noch stärker zu machen.“

Dauerausstellung zur deutschen Demokratiegeschichte in Rastatt

Der 18. Mai 1848 gilt als ein Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte. Damals trat als erstes gesamtdeutsches Parlament die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Die Bundesarchiv-Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen der deutschen Geschichte in Rastatt erinnert mit ihrer Dauerausstellung, aber auch Vorträgen, Veranstaltungen und Bildungsangeboten, an die Ereignisse von 1848/49.