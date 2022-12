Speisekarten und Kochbücher: Deutsches Archiv der Kulinarik in Dresden gegründet

Eine Kostbarkeit des neuen Archivs in Dresden: das Menübuch von Queen Elizabeth II. picture-alliance / Reportdienste Foto: Sebastian Kahnert

In Dresden ist das Deutsche Archiv der Kulinarik gegründet worden. Das Archiv befasst sich mit der Geschichte der Kochkunst sowie der Tafel- und Esskultur in Deutschland und will die Forschung dazu in den kommenden Jahren ausbauen, wie die Kulturstiftung der Länder am 10. Oktober in Berlin bekannt gab. Gegründet wurde es von der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und der Technischen Universität TU) Dresden.

Kulturstiftung der Länder finanzierte Sammlungskauf

Den Grundstock des Archiv-Bestandes bildet demnach die Kulinaria-Sammlung von Ernst Birsner (1935-2015), deren Erwerb die Kulturstiftung der Länder im vergangenen Jahr mit 100.000 Euro förderte. Der Chefkoch im Kochstudio des Burda-Verlages begann in den 1950er-Jahren, Kochbücher zu sammeln.

Sein Nachlass, eine der größten Privatsammlungen zur Geschichte der Kulinarik im deutschen Raum, besteht den Angaben zufolge aus etwa 11.000 Büchern sowie geschätzten rund 40.000 historischen Speise- und Menükarten von Höfen, Luxusschifffahrten und Sterne-Restaurants sowie Manuskripten, Geschäftskarten und Weinetiketten.

Teil der Sammlung sind Menü- und Speisekarten deutscher und europäischer Fürsten- und Königshäuser aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert, beispielsweise von Kaiser Wilhelm II. aus seinem Exil in Doorn und der englischen Königin Elisabeth II. aus dem Jahr 1959.