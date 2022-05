Kriegsverbrecher vor Gericht – Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag

Von Andrea Lueg und Marc Bädorf

Egal wer, egal wo: Kriegsverbrecher weltweit kommen vor Gericht. Das ist der Anspruch des Strafgerichts in Den Haag. Am 1. Juli 2002 hat es seine Tätigkeit aufgenommen. Die Bilanz ist zwiespältig. Verurteilt wurden bisher nur Vertreter aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Afrika. Staaten wie die USA oder Russland ignorieren den Strafgerichtshof. Die internationale Justiz sei nicht gerecht, daher die Kritik, und sie arbeite zu langsam. Angesichts aktueller ungesühnter Verbrechen in der Ukraine, in Syrien oder im Jemen - hat die Idee vom Strafrecht, das wirklich für alle gilt, eine Zukunft?