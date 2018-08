In Briefen und Selbstzeugnissen erzählen Zeitzeugen von ihren Hoffnungen, Befürchtungen und ihrem Alltag in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.

Zu ihnen gehören die britische Adelige und Hitler-Freundin Unity Mitford sowie ihre Schwester Jessica, die sich dem Kommunismus zuwandte, der spätere Revolutionär Ho Chi Minh, der italienische Unternehmer Silvio Crespi, der zum Faschisten wurde, das Ehepaar Käte und Hermann Duncker, das sich in der Weimarer Republik in der Arbeiterbildung und Politik engagierte, die Französin May Picqueray, die als Anarchistin Leo Trotzki die Stirn bot, der Schriftsteller Gustav Regler und Rudolf Höß, dessen Werdegang vom Weltkriegsheimkehrer zum Lagerkommandanten in Auschwitz-Birkenau führte.