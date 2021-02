Die Kritik an der Wissenschaft wächst. Forscher änderten dauernd ihre Meinung, man wisse nicht woran man sei, lauten die Vorwürfe. Ein Missverständnis, gehört doch die Diskussion und die ständige Neubewertung zum Kern der Forschung. Ist also die Kommunikation der Wissenschaft in der Coronakrise gescheitert? Jochen Steiner im Gespräch mit der Linguistin Annette Leßmöllman. mehr...