Er war ein Schauspieler für alle Fälle: von künstlerisch anspruchsvollen Rollen in Filmen von Ingmar Bergman bis zu seiner vermutlich bekanntesten Rolle als Jesuitenpater im Horrorfilm „Der Exorzist“. Einem jüngeren Publikum war er vor allem durch die Serie „Game of Thrones“ bekannt. Der französisch-schwedische Schauspieler Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren in Paris verstorben. mehr...