Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist zuversichtlich, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs im Dezember auf das neue EU-Klimagesetz einigen werden. Ziel ist, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Im SWR Tagesgespräch sagte die Ministerin: "Im Moment ist der Zeitplan so, dass das klappen wird." Allerdings stehe die genaue Zahl für den Umfang der Treibhausgas-Reduktion bis 2030 noch nicht fest. Das EU-Parlament will ein höheres Einsparziel als die Kommission. Auf die genaue Zahl müssten sich nun die Staats- und Regierungschefs einigen. Das werde nicht einfach, so Schulze, das seien schwierige Verhandlungen. Einigung herrsche aber in der Frage der Klimaneutralität bis 2050. Es sei aber auch klar, dass noch mehr passieren müsse als das, was sich die EU-Staaten bislang vorgenommen hätten, so Schulze im SWR. mehr...