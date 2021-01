Neues zur Corona-Impfung

Die Impfungen gegen das Corona-Virus haben in Deutschland am 27.12.2020 begonnen. Geimpft wird zunächst mit dem Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen Biontech gemeinsam mit dem Unternehmen Pfizer entwickelt hat. Am 6.1.2021 wurde mit dem Impfstoff der amerikanischen Firma Moderna ein weiteres Vakzin zugelassen. Ein dritter Impfstoff-Hersteller, der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca, hat die Zulassung seines Präparats in der EU beantragt. Die Entscheidung wird voraussichtlich Ende Januar getroffen.

Aktuelles zur Impfung bei SWR Aktuell:

Mehr zum Thema

Stand: 12.1.2021