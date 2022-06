Viele der neuen Vorschläge des Corona-Expertenrates, zum Beispiel nachhaltige Förderprogramme, mehr altersgerechte Freizeitangebote und eine bessere Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche, wären auch vor der Pandemie schon angebracht gewesen – jetzt sind sie dringend notwendig. Ganz besonders für benachteiligte Familien.

“Ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchhalten.” Das sagte eine Freundin von mir, die mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern auf 80 Quadratmetern mit kleinem Balkon lebt.

Ich kann mich so gut an diesen Satz erinnern, weil sie das nicht nur einmal gesagt hat in den letzten zwei Jahren, sondern fast jedes Mal, wenn wir telefoniert haben. Mal ist die Kita auf, mal ist sie zu. Dann ist sie zwar offen, aber die Kinder sind erkältet und müssen trotzdem zu Hause betreut werden. Und dann dürfen die Kinder mal mit ihren Freunden spielen und mal wieder nicht. Planungssicherheit ist was anderes.

Auch ältere Kinder und Jugendliche konnten in den letzten zwei Jahren häufig nicht viel weiter als eine Woche in die Zukunft denken. Freunde konnten sie höchstens heimlich treffen und Freizeitangebote gab es auch keine mehr.

Die Folge: Kinder- und jugendpsychiatrische Anstalten bekommen immer mehr Zulauf, ebenso wie psychologische Beratungsstellen und beide kommen auch alsbald an ihre Grenzen. Depression, Anorexie und Adipositas bei Jugendlichen werden häufiger. Ganz offensichtlich ist genau das eingetreten, was viele von Anfang an gesagt haben: Das können wir den Kindern auf Dauer nicht antun.

Das Problem: Kinder haben kein Geld und sie dürfen nicht wählen. Deswegen wurden die Friseure vor den Schulen geöffnet, die Bundesliga-Stadien vor den Bolzplätzen.

Die Lösung: Auf den Expert*innenrat hören ist meiner Ansicht nach immer eine gute Idee und in diesem Fall ganz besonders. Gerade jetzt, wenn sich die Lage zu entspannen scheint, sollten wir bei den Öffnungen für Kinder und Jugendliche in die Offensive gehen.

Das darf natürlich nicht auf Teufel-komm-raus passieren. Sollte sich die epidemiologische Lage wieder anspannen, dann müssen irgendwann auch wieder die Kinder zurückstecken – auch zu ihrem eigenen Wohl, denn auch Kinder können schwer erkranken und Folgeschäden durch das Coronavirus davontragen.

Aber wir alle können etwas tun, um es nicht wieder so weit kommen zu lassen – etwas sehr Einfaches: impfen. Immer noch ist die Impflücke zu groß. Sie zu schließen, würde mehr Sicherheit bedeuten, dass es im Herbst nicht wieder zu einer großen Infektionswelle kommt – womöglich mit einer neuen Variante, die das Gesundheitssystem vielleicht wieder mehr belastet als Omikron.

Zusätzlich können die Gesundheit und die Freiheit von Kindern und Jugendlichen geschützt werden, wenn in Kitas und Schulen weiterhin regelmäßig getestet wird. Solche Testungen bieten viel Nutzen für wenig Aufwand.

Wir waren den kommenden Generationen auch vor der Pandemie schon einiges schuldig. Bei der Generation-Corona ist es jetzt einiges mehr. Je früher wir damit anfangen, unsere Schulden zu begleichen, desto besser. Für alle.