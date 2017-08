Wo es heute schon warm ist, braucht man in Zukunft noch mehr Strom für die Kühlung, das ist ein Ergebnis der Studie, die gerade im renommierten US-Fachjournal Proceedings of the National Academy of Science erschienen ist.

Länder wie Portugal und Spanien oder die Balkanstaaten müssen sich danach auf einen höheren Stromverbrauch einstellen. Die Tagesspitzenlast könnte sich in Südeuropa im schlimmsten Fall um bis zu acht Prozent bis zum Ende des Jahrhunderts erhöhen. Diese Lasten sind dann ausgerechnet im Sommer zu erwarten, wenn die Stromnetze sowieso schon stark belastet sind.