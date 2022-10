Kinderschutz – Signale der Gewalt erkennen

Der Right Livelihood Award, der „Alternative Nobelpreis“, geht an die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk, an die Friedensaktivist*innen Fartuun Adan und Ilwad Elman aus Somalia, an eine ugandische Klimaschutzinitiative und an das Kollektiv Cecosesola aus Venezuela. mehr...