KI und ChatGPT: Hype, Sorgen und Goldgräberstimmung

Diese Woche mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Der Weekly-Fail der NASA: Im All ist eine Werkzeugtasche verloren gegangen – nicht zum ersten Mal ...

- Da steht was von Bauchplatscher-Forschung! Aeneas freut sich schon – und fällt mal wieder rein.

- Soundprobleme, weil die anderen beim Multi-Player zocken die ganze Zeit Chips knuspern? Das Problem ist gelöst!

- „ChatGPT funktioniert besser, wenn wir emotionale Eingaben machen“ – was soll das denn heißen?



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Blog der NASA zur ISS: https://blogs.nasa.gov/spacestation/2023/11/

Slamming forces during water entry of a simple harmonic oscillator: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/slamming-forces-during-water-entry-of-a-simple-harmonic-oscillator/4E80C056B7CF95B96714AB11BDF938DF

Large Language Models Understand and Can Be Enhanced by Emotional Stimuli: https://arxiv.org/pdf/2307.11760.pdf



Unser Podcast-Tipp der Woche: Der Podcast zum 100. Geburtstag des Godfather der deutschen Comedy: Loriot.

Loriot 100 – mehr Lametta mit Ariana Baborie

https://www.ardaudiothek.de/sendung/loriot-100-mehr-lametta-mit-ariana-baborie/12866833/



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König