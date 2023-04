Keine Angst vorm Wolf – Wie sich Nutztiere schützen lassen

Die letzten drei Atomkraftwerke gehen in Deutschland am 15. April vom Netz. Was in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik stand, wurde in den 1950er-Jahren gern angenommen. Atom-Energie kam damals gerade recht im energiehungrigen Deutschland der Nachkriegszeit. Vom Atom-Kocher für die Hausfrau oder Atom-Autos war euphorisch die Rede.