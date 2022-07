Karlsruher Dino-Fossil soll an Brasilien zurückgegeben werden

Am Karlsruher Naturkundemuseum ist Eberhard „Dino“ Frey eine Bekanntheit – und auch in SWR2 Impuls hat der Paläontologe mit vielen Forschungsprojekten, etwa zu Dinosauriern, für Aha-Erlebnisse gesorgt. Nun geht er in den Ruhestand. Zeit, zurückzublicken.

Martin Gramlich im Gespräch mit Eberhard Frey, dem langjährigen Leiter der Geowissenschaftlichen Abteilung am Naturkundemuseum Karlsruhe mehr...