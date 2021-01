per Mail teilen

Von Bettina Kaps

Mit 150 Millionen Euro will Präsident Macron Frankreichs Wälder aufforsten. Sie sollen einen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Doch Umweltschützer freut das nicht: Sie fürchten, dass vor allem industrielle Nadelwaldplantagen entstehen und dafür noch mehr alte Laubwälder abgeholzt werden. Denn anders als in Deutschland gibt es in Frankreich kaum Möglichkeiten, Kahlschlag zu verhindern.