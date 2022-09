Kaffee – Vom „Türkentrunk“ zum Trendgetränk

Längst ist das "schwarze Gold" ein Schmiermittel der Arbeitsgesellschaft, und die heutige Kaffeehauskultur reicht vom Wiener Café bis zur Latte-Macchiato-Lounge mit freiem WLAN.

Kaffee wird auch „schwarzes Gold“ genannt, denn die getrockneten Samen der Kaffeepflanze sind ein bedeutender Faktor im Welthandel. Entdeckt wurde der Kaffee in Äthiopien. Im Jemen wurde er erstmals kultiviert, angeblich von Derwischen des Sufi-Ordens, die sich mit seinem Koffein in spirituelle Stimmung tranken. Im Abendland wurde das Getränk lange misstrauisch als „Türkentrunk“ beäugt; man vermutete, dass es die Nerven schwäche und krank mache. Die ambivalente Einstellung hat sich bis heute erhalten. Erhöht Kaffee den Blutdruck, macht er sogar süchtig? Oder beugt er Krebs und Alzheimer vor? „Kalt gebrüht“ oder in Flaschen abgefüllt, liegt Kaffee seit neuestem wieder im Trend. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs?

Lieblingsgetränk der Deutschen

Mit über 160 Litern Verbrauch pro Kopf ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen, noch vor Mineralwasser und Bier. Seit 450 Jahren ist er in Europa bekannt, verrufen als „Türkentrank“, begehrt als exotisches Luxusprodukt. Der Kaffee hat sich als ein äußerst wandlungsfähiges Getränk erwiesen. Was dem Kaffeetrinker schmeckt, das haben schon immer die Trendsetter bestimmt. Und so ist dieses Getränk auch ein Spiegel der Gesellschaft, in dem es genossen wird.

Relativ sicher ist, wo der Kaffee zuerst angebaut wurde. Wie er zum Genussmittel wurde, darum ranken sich Legenden.

In Äthiopien wuchs der Kaffee in seiner Wildform. Erstmals kultiviert wurde er wohl im Jemen. Treibende Kraft waren die Derwische des Sufi-Ordens, einer mystischen Strömung im Islam. Um sich in Trance zu versetzen kauten sie sonst die Blätter des Kathstrauchs, die ein Amphetamin enthalten.

Viele Bauern im Osten Afrikas bauen lieber Kath als Kaffee an. Das ist für viele ein lukrativeres Geschäft. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Foto: Stephen Morrison

Verbotener Wachhalter

Als diese Blätter einmal nicht erhältlich waren, empfahl ein islamischer Rechtsgelehrter den Derwischen den "qahwa", ein aus Bohnen gebrautes Getränk, das er in Äthiopien kennengelernt hatte. Ein Getränk, das nicht nur die Müdigkeit vertreibe, sondern auch die Schwermut. Dank des Kaffees konnten die Derwische schwerelos weiterwirbeln. Das war im 15. Jahrhundert. Schon bald verbreitete sich der neue Trunk in die heiligen Stätten des Islam, nach Mekka und Medina.

Ist Kaffee gesund?

Noch bevor er in Europa als Genussmittel gebräuchlich wurde, begann ein Streitgespräch über den Kaffee. Er schwäche die Nerven, treibe den Blutdruck in die Höhe, mache abhängig. Bis heute hat der Kaffee keinen guten Ruf, wenn es um die Gesundheit geht. Um das schwarze Getränk rankt sich eine schwarze Legende.

Studien haben gezeigt, dass Kaffee – oder besser gesagt: manche seiner mehr als tausend Inhaltsstoffe – Nebenwirkungen haben können. Koffein hemmt das gefäßverengende Hormon der Hypophyse. So bekommen die Nieren verstärkte Signale, Flüssigkeit auszuscheiden.

Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass dadurch die Flüssigkeitsbilanz des Körpers beeinträchtigt wird. Die Hemmung des Hormons hält nicht lange vor, und der Körper gewöhnt sich schnell an die harntreibende Wirkung. Der Schriftsteller Franz Kafka hatte also Recht, als er behauptete: „Kaffee dehydriert den Körper nicht, ich wäre sonst schon Staub.“

Kaffee und Leber

Koffein kann abhängig machen, ist aber im Kaffee in so geringer Menge vorhanden, dass die Entzugserscheinungen über leichte Kopfschmerzen nicht hinausgehen. Koffein fördert die Konzentration und ist nicht besonders schädlich. Nützlich für den Körper sind andere Inhaltsstoffe.

Heiner Boeing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung hat Ende 2015 eine interessante Studie veröffentlicht. Er wusste aus vorherigen Untersuchungen, dass Kaffee eine wichtige Rolle für den Leberstoffwechsel spielt.

Kaffee soll gut für die Leber sein und vor Leberkrebs schützen Colourbox Foto: Colourbox.de -

Mit seiner Forschungsgruppe analysierte er tausende Blutproben von Probanden, die über ihren Kaffeekonsum Auskunft gaben. Im Laufe der Studie erkrankten 125 Studienteilnehmer an Leberkrebs. Deren Angaben zu Kaffeekonsum und deren Blutproben verglichen die Wissenschaftler mit denen von gesunden Teilnehmern.

Zwischen zwei und vier Tassen täglich

Dabei fanden sie im Blut der Kaffeetrinker Biomarker – Signalsubstanzen des Immunsystems –, die für eine entzündungshemmende und leberzellschützende Wirkung des Kaffees sprechen. Das Ergebnis der Studie: Wer täglich mehr als vier Tassen Kaffee trinkt, hat ein stark verringertes Risiko, an Leberkrebs zu erkranken, als jemand, der täglich weniger als zwei Tassen trinkt.

Auch heute ist der Genuss von Kafffee im Kaffeehaus oder Café beliebt. Getty Images Thinkstock -

Kleine Röstereien sind beliebt

Heute kaufen immer mehr Deutsche ihren Kaffee nicht im Supermarkt, sondern in kleinen Röstereien. Über 600 solcher Manufakturen gibt es hierzulande. Zwar stellen die fünf Prozent Großbetriebe unter den Röstern noch mehr als 95 Prozent des Röstkaffees her. Doch die kleinen Röster sind mehr und mehr im Kommen.

Seitdem auch das Anbaugebiet für Kaffeetrinker eine größere Rolle spielt, differenziert sich auch die Beschreibung des Geschmacks zunehmend aus. Die Internationale Kaffeeorganisation ICO unterscheidet fünf Kategorien: Duft, Geschmack, Aroma, Körper, Säure. Wie Weinkenner sprechen Kaffeekenner vom Terroir, dem Zusammenspiel von Boden und Klima, das sich im Kaffee ausdrückt.

Kaffeehäuser auch heute

Kaffee wird in Deutschland wieder stärker als Genussmittel wahrgenommen. Die Zahl der hier lebenden Muslime, die keinen Alkohol trinken, steigt. Auch am Abend wird in den Städten noch Kaffee getrunken. Der bewusste Genuss steht im Vordergrund. Die orientalische Kaffeekultur geht mit europäischen Traditionen eine neue Verbindung ein. Wie im 17. Jahrhundert, als das berühmte Wiener Kaffeehaus seinen Anfang nahm.

Überall in Europa sind es meist Einwanderer gewesen, die den Kaffeegenuss etablierten. Das ist bis heute so.

Zum Gehen und eiskalt

In den letzten Jahren haben sich Kaffee-Ketten aus den USA in Europa breitgemacht. Der „Coffee to go“ bringt das Getränk auf die Straße, der Pappbecher macht der Porzellantasse Konkurrenz. Kaffee-Pads und Kapseln trennen den Konsumenten von der Kaffeebohne und lenken die Aufmerksamkeit auf Verpackung und Zubehör, auf Werbung und Design.

Der Mitnehmkaffee erfreut sich großer Beliebtheit. Die Schattenseite: In Deutschland werden stündlich rund 320.000 Coffee to go-Becher verbraucht. Pro Jahr sind das fast drei Milliarden Stück. Getty Images Thinkstock -

Aber Trendsetter tüfteln schon an den Trends von morgen. Cory Andreen nennt sich Kaffeeflüsterer. Der Weltmeister im Verkosten von Kaffee ist mit dem „Türkentrank“ auf Du und Du und flüstert Café-Betreibern und -Trinkern ein, wohin die Reise geht.

Die neueste Revolution ist kalter Kaffee. Beim Cold-Brew-Verfahren wird Kaffee über zwölf Stunden in kaltem Wasser gebrüht. Das so gewonnene Konzentrat wird gefiltert, verdünnt und je nach Geschmack mit Eiswürfeln serviert. Das Ergebnis ist ein Kaffee mit wenig Säure und Bitterstoffen.

Getränk für Tag und Nacht

Zuhause wird die Kaffeemaschine mancherorts durch eine bauchige Glaskaraffe abgelöst, in die der Kaffee durch einen spitz zulaufenden Papierfilter fließt. So wird der Kaffee gleichmäßig extrahiert, die Aromen lösen sich intensiver, schwören Konsumenten und Hersteller. Ein weiterer Trend: Kaffee als Zutat für alkoholische Cocktails.

Die Grenzen zwischen Heißgetränk und Kaltgetränk, zwischen Tag- und Nachtgetränk lösen sich heute auf. Und ein Ende der Entwicklungen und Experimente ist nicht in Sicht, weiß Kaffeeflüsterer Cory Andreen.

Heute fällt die Frage nach dem fairen Preis, nach menschlichen und nachhaltigen Produktionsbedingungen bei vielen Konsumenten mit der Frage nach der Qualität zusammen. Stimmt die Qualität, zahlt der solvente Kunde gern einen höheren Preis.

Soziales Bewusstsein und Genuss sind nicht mehr zu trennen. Fair Trade verbindet sich mit Terroir, Mode mit Moral, islamische Kaffeezeremonie mit hippem Kaffeekult. Und eines ist klar: der Kult um die kleine braune Bohne wird auch in Zukunft weitergehen.

SWR 2016