Connie und Klaus Over pflegen ihren erwachsenen Sohn Benni zu Hause, er leidet an einem schleichenden Muskelschwund und gilt als Hochrisiko-Patient. Erst nach einem langen Hin und Her wurde Fam. Over gegen das Coronavirus geimpft. Jetzt wollen sie Betroffenen helfen. Martin Gramlich im Gespräch mit Klaus Over mehr...