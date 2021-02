Der Komiker Beppe Grillo gründete 2009 zusammen mit dem Informatiker Gianroberto Casaleggio die Fünf-Sterne-Bewegung. Bei den italienischen Parlamentswahlen 2013 erreichte die Partei aus dem Stand 25 Prozent der Stimmen. Jetzt wurde die Fünf-Sterne-Kandidatin Virginia Raggi als erste Frau zur Bürgermeisterin Roms gewählt. Beginnt mit dem wachsenden Erfolg der Partei eine neue Ära der Politik in Italien?

Die Volksvertreter der Fünf Sterne, die als Systemgegner ins Parlament einzogen, haben sich aber bislang vor allem als Ankläger der grassierenden Korruption, als Verteidiger der Verfassung und Interessenvertreter des kleinen Mannes hervorgetan. Deshalb schließen sich der Fünf-Sterne-Bewegung immer mehr Linke an, die sich wegen des von Matteo Renzi vorangetriebenen Rechtsrucks der Demokratischen Partei von ihr abwenden. Inzwischen ist die Fünf-Sterne-Bewegung die einzige ernstzunehmende Konkurrentin der regierenden PD. Am Abend des 25. Februar 2013 verkündeten italienische Nachrichtensprecher ein historisches Wahlergebnis: Bei den Parlamentswahlen hatte weder die Demokratische Partei PD, die als Favoritin gegolten hatte, noch Berlusconis Mitte-Rechts-Bündnis das Rennen gemacht. Eine neue dritte Kraft war als Siegerin hervorgegangen: Cinque stelle – die Fünf-Sterne-Bewegung.

Zwar hatte sich keiner der beiden Gründer – weder Grillo noch Casaleggio – zur Wahl gestellt, doch im Wahlkampf war Grillo das Zugpferd der Fünf-Sterne-Bewegung. Auf seiner "Tsunami Tour" besuchte er hundert Städte.

Sprachrohr des Volkszorns

Er geißelte die sozialen Missstände, die die Sparpolitik der italienischen Regierung verursacht hatte, und verlangte für alle, die ihre Arbeit verloren hatten oder keine mehr fanden, eine Art Sozialhilfe, wie es sie in fast allen anderen europäischen Staaten bereits gibt. Er wetterte gegen die staatliche Bankenrettung, den Fiskalpakt, die Spardiktate der EU und der deutschen Regierung.

Der Euro habe nur Deutschland genutzt, meinte er, und forderte ein Referendum über den Verbleib Italiens in der Eurozone. Das brachte ihm den Ruf eines Populisten und Antieuropäers ein. Er ist ein Bühnentier und das Berserkern sein Markenzeichen. Indem er sich auf Podien und vor laufenden Kameras und Mikrofonen die Kehle aus dem Hals schreit, tobt und wettert, macht er sich zum Sprachrohr des Volkszorns.

Jahre bevor er in den politischen Ring stieg, unterstützte Beppe Grillo Referenden und regte politische Kampagnen an. Die berühmteste hieß "Sauberes Parlament": Der Komiker und seine Mitstreiter sammelten 300.000 Unterschriften für ein Gesetz, das den Rausschmiss aller vorbestraften Abgeordneten aus dem italienischen Parlament vorsah.

Lecken Sie mich am Arsch

Die Aktion kulminierte am 8. September 2007 im V-Day. "V" stand für Victory, für den Film "V for Vendetta" und für Vaffanculo: Leck mich am Arsch. 50.000 Menschen füllten die Piazza Maggiore in Bologna, als Grillo die Namen der verurteilten Volksvertreter vorlas und ihnen das Schimpfwort hinterherrief.

Giuseppe Piero Grillo, 1948 in Genua geboren, war einmal ein Star des italienischen Staatsfernsehens. In den 80er-Jahren erzielten seine satirischen Auftritte Rekord-Einschaltquoten. Bis er sich einen Witz über die Sozialistische Partei Italiens und deren Vorsitzenden Bettino Craxi erlaubte, den damaligen Premierminister des Landes.

Daraufhin wurde der Komiker aus dem Fernsehen verbannt und tingelte durch Veranstaltungshallen und über die öffentlichen Plätze Italiens. Die Themen, die Grillo damals behandelte, flossen später ins Programm der Fünf-Sterne-Bewegung ein. Ihre wahre Geburtsstunde schlug aber an dem Tag, an dem er den Informatiker Gianroberto Casaleggio traf.

Direkte Demokratie durch das Internet

Casaleggio, der im April 2016 an einem Hirntumor verstarb, war Gründer und Vorsitzender der Casaleggio Associati, einer IT-Gesellschaft, die digitale Kommunikationsstrategien entwickelt. Außerdem war er ein Theoretiker des Internets, vom Glauben an das Netz beseelt. Seine Vision hieß: Net democracy – eine Form direkter Demokratie, die durch das Internet möglich werden soll. Er schlug Grillo vor, für ihn einen Blog zu produzieren. Unter der Webadresse Beppegrillo.it ging er Anfang 2005 online; schon 2008 war er laut der britischen Zeitung "The Observer" der neunte im Ranking der 50 einflussreichsten Blogs der Welt.

Die Programmierer der Casaleggio Associati bauten in den Blog einen Link zur amerikanischen Online-Plattform Meetup ein. Grillo lud die Users ein, sich auf der Plattform zu treffen und zu verabreden, um über die Probleme ihrer Gemeinden zu diskutieren.

Keine Boni, Vorbestrafte oder Koalition

Die Gruppen, die so entstanden, schlossen sich bald zu Bürgerlisten zusammen, die 2008 bei Kommunal- und Regionalwahlen antraten; 2009 trugen sie schon den Namen "Bürgerlisten mit Fünf Sternen". Sie wählten auch die Kandidaten aus. Die fünf Sterne standen symbolisch für Wasser, Umwelt, Transport, Energie, Entwicklung: die Kernpunkte des Programms der Bewegung.

Casaleggio und Grillo legten nur ein paar Regeln fest: Sie nehmen keine Geldspritze an, Kandidaten dürfen höchstens zwei Legislaturperioden im Amt bleiben, koaliert wird mit niemandem, und das Gehalt der Amtsträger darf nicht übermäßig hoch sein. Vorbestrafte dürfen gar nicht erst kandidieren. Niemand glaubte, dass das möglich sei.

Die Bewegung sollte das Urbild der künftigen direkten Demokratie sein, alle Entscheidungen sollten per Online-Abstimmungen unter den Mitgliedern basisdemokratisch getroffen werden.

Endlich Aufruhr

Jeden Tag berichteten die Zeitungen über Fälle von Amtsmissbrauch und Veruntreuung öffentlicher Gelder in einem Ausmaß, das die Finanz-Haushalte vieler Regionalverwaltungen ruiniert hatte. Ermittlungen bewiesen, dass Korruption in allen Parteien zu Hause war, auch in der Lega Nord, die sich als Antikorruptionspartei geriert hatte.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Vorbei sind auch die Zeiten, als die italienischen Kommunisten als Saubermänner galten. Die Demokratische Partei, die als Zusammenschluss von Kommunisten, Liberalen und progressiven Christdemokraten entstanden ist, zählt heute nicht weniger Verurteilte und Angeklagte in ihren Reihen, als die notorisch korrupten Mitte-Rechts-Parteien.

Laut Umfragen sind die meisten Wähler der Fünf-Sterne-Bewegung junge Menschen, Studierende und Arbeitslose. Dazu kommen Kleinunternehmer, Freiberufler, Angestellte und Lehrer. 33 Prozent der Befragten bezeichneten sich als Linke, 21 Prozent als Rechte und elf Prozent als Wähler der Mitte.

Zusammenhalt zwischen verschiedensten Lagern

35 Prozent beantworteten die Frage nach der politischen Selbstzuordnung mit „weder links noch rechts“: Das sind in der Sprache der Soziologie die Post-Ideologischen. Die Stärke der Bewegung besteht unter anderem darin, dass sie sich weder als rechts noch als links bezeichnet, wie andere Bewegungen, die gerade in Europa unterwegs sind.

Ein gewöhnlicher Tag im Sitzungssaal des italienischen Parlaments. Es wird über Änderungen des Strafgesetzbuches abgestimmt. Ohne die Fünf-Sterne-Parlamentarier wäre dieser Saal ein ziemlich langweiliger Ort. Sie sind hier die einzige Opposition.

Und lassen keine Gelegenheit aus, ihren Kollegen der etablierten Parteien Korruption, Verschwendung von Steuergeldern und Gesetze vorzuhalten, die Politiker und Mafiosi vor Strafverfahren schützen sollen. Doch immer wieder wurde der Fünf-Sterne-Bewegung ein Mangel an parteiinterner Demokratie vorgeworfen.

Politikergehälter gehen an Allgemeinheit

Es hieß, Grillo und Casaleggio würden Aktivisten, die sie kritisierten, eigenmächtig rauswerfen. Fünf-Sterne-Parlamentarier kontern, die Betroffenen seien per Mitglieder-Abstimmung ausgeschlossen worden, weil sie sich nicht an die Regeln der Bewegung gehalten hätten.

Etwa jene Regel, nach der Fünf-Sterne-Parlamentarier den Großteil ihrer Gehälter der Allgemeinheit zurückgeben müssen. Fast zwei Drittel davon zahlen sie in einen Fonds zur Finanzierung von Mikrokrediten für Kleinunternehmen ein.

Die Fünf-Sterne-Bewegung ist die einzige politische Kraft in Italien, die gegen die neoliberale Globalisierung Position bezieht und den maßgeblichen Einfluss der Finanzlobbies auf die italienische und europäische Politik anprangert.

Referendum über die Zukunft eines Landes

Auch haben Renzis Reformen den Grillini im Parlament Gelegenheit gegeben, sich als Verteidiger der kleinen Leute und Hüter der Verfassung zu profilieren. Die Arbeitsmarktreform zuallererst, die in der Abschaffung des Kündigungsschutzes besteht.

Dann Renzis Verfassungsänderungen: ein neues Wahlgesetz und die Reform des Senats, der zweiten Parlamentskammer. Künftig soll das Abgeordnetenhaus nach einem System gewählt werden, das der Partei, die mindestens 40 Prozent der Stimmen erhält, 54 Prozent der Sitze gewährt.

Erhält keine Partei beim ersten Wahlgang genug Stimmen, kommt es zur Stichwahl. Dem Gewinner sind ebenfalls 54 Prozent der Parlamentssitze sicher. Der Senat wird zu einem Beirat degradiert, in dem von den großen Parteien nominierte Stadt- und Regionalräte sitzen.

Renzis Verfassungsreformen laufen auf ein Präsidialsystem hinaus, mit einer einzigen gesetzgebenden Kammer, in der dank dieser Mehrheitsprämie eine einzige Partei die Mehrheit der Sitze hat. Im Oktober müssen die Italiener in einem Referendum Renzis Verfassungsreformen bestätigen oder ablehnen.

EU ist so noch lange keine Union

Die Kampagnen für Ja oder Nein laufen derzeit so überhitzt wie ein Wahlkampf. Renzi hat das Referendum zu einem Votum über seine Regierung hochstilisiert, während ehemalige Partisanen und Linksintellektuelle an die Nation appellieren, mit Nein zu stimmen.

Die neue und recht junge Garde der Fünf-Sterne-Bewegung fühlt sich jedenfalls zum Regieren bereit. Luigi Di Maio, 30 Jahre alt und doch besonnen und selbstsicher wie ein Staatsmann, wird als nächster Spitzenkandidat der Bewegung gehandelt.

Fünf-Sterne-Kandidaten würden von allen Mitgliedern gekürt, sagt er, aber er würde eine eventuelle Kandidatur nicht abschlagen. Was eine Fünf-Sterne-Regierung als allererstes täte?

Die dringlichste Maßnahme heißt für ihn: Sozialhilfe. Sowie Mikrokredite für kleine und mittelständische Unternehmen. Dann ein Mindesteinkommen für jene, die mit 50 oder 60 ihre Arbeit verlieren, aber auch für 18-jährige Arbeitslose. Diese Menschen muss der Staat unterhalten, umschulen, und schließlich in den neuen Arbeitsmarkt eingliedern.

Und die Europäische Union? Wird die Fünf-Sterne-Bewegung wirklich zu einem Referendum über Italiens Austritt aus der Eurozone aufrufen? Maio sagt, sie hätten nie, wie etwa Großbritannien, den Austritt aus der Europäischen Union überhaupt erwogen. Doch es muss ein Umdenken in der EU stattfinden. Doch wenn sich alle Länder dagegen sträuben, kann man sich als Politiker nicht um eine Union kümmern, die keine Union sein will.