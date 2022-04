LKW-Fahrer in New York lassen ihre Fahrzeuge beim Be- und Entladen oft im Leerlauf stehen. Die Umweltbehörde der Stadt geht nun dagegen vor, indem sie ein Kopfgeld auf die Trucker ausgesetzt hat. Bürger und Bürgerinnen können das entsprechende Fahrzeug filmen und bekommen dafür eine Prämie. mehr...