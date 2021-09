Am 2. Juni 2018 starb der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt. In zwei Wochen wäre er 90 Jahre alt geworden. Eibl-Eibesfeldt war Schüler des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz und hat die Humanethologie begründet. Mit seinem Versuch, Methoden der Verhaltensforschung an Tieren auf den Menschen zu übertragen, eckte Eibl-Eibesfeldt auch an. Er war ein streitbarer Wissenschaftler, der seine eigene Meinung hatte zu menschlichen Verhaltensweisen wie Aggression und Fremdenfeindlichkeit.

Eibl-Eibesfeldt war viel unterwegs. Er erforschte Tiere auf den Galapagos-Inseln und menschliche Kulturen in der Kalahari, am Orinoko oder in Neuguinea.

Er habe viel zum Verständnis der Kulturen beigetragen, sagte in einer ersten Reaktion auf die Todesnachricht

der Mediziner und Humanethologe Wulf Schiefenhövel, der die Arbeit Eibl-Eibesfeldts in Seewiesen am Max-Planck-Institut für Ornithologie - frühere für Verhaltensphysiologie - weiterführt. "Er war ein Mann, der nie mit dem Strom geschwommen ist und der sich auch eingemischt hat in die politische Diskussion." Schiefenhövel bezeichnet Eibl-Eibesfeldt als "Titan in seiner Fähigkeit der Beobachtung und in seiner Kraft der wissenschaftlichen Synthese".



Nicht zuletzt habe er der Nachwelt eines der größten und einmaligsten Film-Archive der Welt hinterlassen. Von seinen Reisen brachte Eibl-Eibesfeldt rund 350 Kilometer Filmmaterial mit, das inzwischen beim Frankfurter Senckenberg-Museum liegt.



"Wir verlieren einen großartigen Menschen, Wissenschaftler, Mentor und Freund, der viele Leben in einem gelebt hat, engagiert,

unermüdlich und stets neugierig», sagte seine langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin Christa Sütterlin. Eibl-Eibesfeldt

sei ein evolutionärer Denker gewesen, der hinter der Vielfalt stets im Auge behalten habe, was alle Menschen verbinde. «Er war einer der letzten großen Naturforscher, der Wissenschaft auch als Abenteuer betrieben hat." In der politischen Debatte habe es für ihn keine Feinde, sondern höchstens Meinungsgegner gegeben. "Mit ihnen hat er sich gerne angelegt. Der große Anreger wird uns fehlen."



In den vergangenen Jahren hatte der gebürtige Wiener, der mit seiner Frau Eleonore am Starnberger See lebte, Material aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit aufgearbeitet. Zuletzt hatte er sich zunehmend aus der Arbeit zurückgezogen. Den runden Geburtstag hatte er im Kreise seiner Familie feiern wollen, auch Freunde und Kollegen aus aller Welt wurden erwartet.

Text: dpa / SWR

Anlässlich seines Todes wiederholen wir eine Produktion aus dem Jahr 2009.