Im vergangenen Jahr haben mehr Abiturientinnen und Abiturienten einen Einser-Schnitt geschafft als in den Vorjahren. Und das trotz Corona und Lockdowns an Schulen in den letzten beiden Jahren. Doch während in Baden-Württemberg auch der Notendurchschnitt jedes Jahr der Pandemie weiter gestiegen ist, sieht das in Rheinland-Pfalz ganz anders aus.