In Südafrika werden fast 90 Prozent des Verpackungsmülls recycelt. Dafür sorgen Menschen, die in den Mülltonnen der anderen graben und Wertstoffe heraussuchen. Rund 90.000 dieser „Waste-Picker“ soll es in Südafrika geben. Eine Selbsthilfeorganisation will jetzt die äußerst prekären Arbeitsbedingungen verbessern.