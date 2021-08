Von Paul Hildebrandt

Jedes Jahr sterben weltweit zehntausende Frauen während einer illegalen Abtreibung, hunderttausende leiden an den Folgen. Abtreibungen sind in vielen Ländern verboten, Ärzt*innen dürfen sie nicht vornehmen. Abtreibungsgegner haben sich global vernetzt, streuen Fakenews, üben Druck auf Frauen, medizinisches Personal und Regierungen aus. In Polen gilt seit Anfang 2021 ein fast gänzliches Abtreibungsverbot, in Nigeria droht Frauen, die abtreiben, eine Gefängnisstrafe. In Deutschland dürfen Frauenärzt*innen keine Werbung für Abtreibungen machen.