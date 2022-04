Es war eine große Debatte im Sommer 2021, unter dem Hashtag #IchBinHanna. Sie zeigte die Abgründe typischer akademischer Karrieren an deutschen Hochschulen. Mit dem Buch zum Hashtag reichen Sebastian Kubon, Amrei Bahr und Kristin Eichhorn jetzt nach, was in der Twitter-Debatte zu kurz kam: Sie zeigen, dass das berüchtigte Wissenschaftszeitvertragsgesetz Symptom einer an vielen Stellen insgesamt fehlgeleiteten Wissenschaftspolitik der letzten Jahrzehnte ist. mehr...