Eric Standop liest Gesichter, um Menschen besser zu verstehen. Der Pädagoge begann seine Laufbahn als Journalist und Radiomoderator, wechselte ins Management und arbeitete zuletzt in der Computerspiele-Industrie. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere veranlassten ihn jedoch Krankheiten und die Suche nach Tiefe, abrupt auszusteigen. Er beschäftigte sich mit Ernährungstheorien, Entspannungstechniken, Hypnose und dem Gesichtlesen. Dabei nutzt er die in Europa bekannten Vorgehensweisen genauso wie das chinesische Gesichtlesen (Siang Mien), was er über Jahre in China lernte. Heute ist Eric Standop international gefragter Ausbilder, Autor von zahlreichen Büchern, die in sieben Sprachen übersetzt wurden und Lehrbeauftragter für Entspannungstechniken an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. mehr...