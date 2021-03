„1998 OR2“ heißt der Asteroid, der nah an der Erde vorbeifliegt. Er hat einen Durchmesser von zwei Kilometern – und ist etwa 16 Mal so weit entfernt wie der Mond. Was fliegt im All noch herum und was plant die NASA, falls so ein Asteroid mal direkt auf die Erde zusteuert? Jochen Steiner im Gespräch mit Uwe Gradwohl, SWR Wissenschaft. mehr...