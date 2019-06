So hat sich der Hund an uns angepasst

Schiefer Blick mit großen Augen: Bei so einem Blick wird so manches Herrchen oder Frauchen schwach. Diesen typischen "Hundeblick" haben die Tiere aber erst im engen Kontakt mit dem Menschen entwickelt - Wölfe können nicht so schauen.

Hunde haben sich genial an uns Menschen angepasst – kein Wunder, dass sie weltweit zu den beliebtesten Haustieren gehören. Eine Schlüsselrolle spielt dabei gezielter Augenkontakt: Wenn ein Hund nicht weiter weiß und ein Mensch in der Nähe ist, schaut der Vierbeiner den Zweibeiner an – auch die meisten Straßenhunde verhalten sich so. Entscheidend ist dabei ein winziges Detail: Erst wenn der Hund beim Schauen seine innere Augenbraue hochzieht, entsteht der typisch bittende Hundeblick.