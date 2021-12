Hospizarbeit in Deutschland – Sterbende begleiten, den Tod sichtbar machen

Von Horst Gross

Ausgehend von England, bildete sich in den 1960er-Jahren die deutsche Hospizbewegung. Sie will Sterbende und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase unterstützen. Aber es geht auch darum, mit der Hospizarbeit das Sterben als festen Bestandteil menschlichen Lebens sichtbar zu machen. In ihrer Anfangsphase musste sich die Bewegung gegen erhebliche gesellschaftliche Widerstände behaupten. Heute ermöglichen rund 55.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zudem eine ambulante Sterbebegleitung zu Hause. Doch junge Freiwillige, die sich engagieren wollen, fehlen.