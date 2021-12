Der Hohenasperg – Geschichten aus einem deutschen Gefängnis

Christian SchubartAm 24. Januar 1777 wird Christian Friedrich Daniel Schubart inhaftert. Er ist Journalist, Dichter, Komponist und Herausgeber des politisch-künstlerischen Wochenblatts „Teutsche Chronik“. Zudem begeisterter Wirtshausgänger und Kritiker des württembergischen Herzogs Carl Eugen. Vorwurf: Lose und gotteslästerliche Schreibart. Es wird keine Anklage erhoben. Ein Prozess findet nicht statt. Ein politischer Häftling wie er im Buche steht. Entlassung nach 10jähriger Haft.In einem Gedicht beschrieb Schubart den Hohenasperg als „Tränenberg“:Schön ist's, von des Thränenberges HöhenGott auf seiner Erde wandeln sehen,Wo sein Odem die Geschöpfe küßt.Auen sehen, drauf Natur, die treue,Eingekleidet in des Himmels Bläue,Schreitet, und wo Milch und Honig fließt!Schön ist's, in des Thränenberges LüftenBäume sehn, in silberweißen Düften,Die der Käfer wonnesummend trinkt;Und die Straße sehn im weiten Lande,Menschenwimmelnd, wie vom SilbersandeSie, der Milchstraß' gleich am Himmel, blinkt…

