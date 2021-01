per Mail teilen

Aus der Reihe: Geschichte der Liebe (2/3)

Von Johanna Juni

„Dû bist mîn, ich bin dîn“ - der Minnegesang des Mittelalters wusste große Gefühle zu beschwören. Dabei war die Liebesheirat damals gar nicht üblich. Erst im 18. Jahrhundert erreichte die Idee der romantischen Liebe in Form von literarischen Werken das Bürgertum. Bis sich jedoch das Ideal der Heirat aus Liebe in der Gesellschaft durchsetzte, sollte noch ein ganzes Jahrhundert vergehen. Warum bestand über so lange Zeit hinweg eine Kluft zwischen dem Liebesideal und der Realität? Und wie kam es schließlich zum Siegeszug der Romantik?

(Teil 3, Samstag, 13. Februar, 8.30 Uhr)