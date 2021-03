Korrektur

In der ursprünglichen Sendung hieß es, dass Verlagseigner Jochen Kopp persönlich Werbung in der NPD-Zeitung „Deutsche Stimme“ geschaltet habe. Dies trifft nicht zu. Wir haben dies sowohl im Audio als auch im Manuskript korrigiert. Richtig ist, dass im Jahr 2011 Kopp-Produkte vom Deutsche Stimme Verlag in der Zeitung „Deutsche Stimme“ in einer eigenen Anzeige des Deutsche Stimme Verlags beworben wurden. Der Kopp Verlag stellt hierzu fest, dass von ihm keinerlei Werbung in diesem Organ veranlasst wurde.