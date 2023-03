Der Hepatitis C-Skandal in deutschen Gefängnissen

von Thomas Kruchem



Deutschlands Brutstätten für Hepatitis C sind die Gefängnisse. 30 Prozent aller Insassen in Deutschland sind mit Hepatitis C infiziert. Die Krankheit kann zu Leberkrebs und einem frühen Tod führen. Gegen Hepatitis C kann man nicht impfen, die Infektion wird durch Blutkontakt übertragen. Wichtigste Quelle sind gebrauchte Nadeln beim Drogenkonsum.

Die Gefängnisse sind Hochrisikozonen, die Menschen zu Zeitbomben machen. Denn die Infektion mit Hepatitis C wird über die Freigelassenen aus dem Knast herausgetragen. Viele der Ex-Knackis sind darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt über Prostitution zu verdienen. So werden sie zu Multiplikatoren der Hepatitis C.

Gefängnisärzte wie der Biberacher Gefängnisarzt Karlheinz Keppler bedauern: es geschehe viel zu wenig gegen die Verbreitung von Hepatitis C im Knast. Bei der Eingangsuntersuchung bekämen Häftlinge zwar unverbindlich einen Lebertest angeboten, aber es werde nicht ernsthaft nach Hepatitis C Infizierten gesucht.

Der Gefangene André wusste von seiner Hepatitis C. Als er von den neuen Medikamenten erfuhr, bat er den Anstaltsarzt, ihn zu behandeln. Der vertröstete ihn auf die Zeit nach seiner Entlassung. Dann solle er sich von einem Hausarzt behandeln lassen. Das ist kein Einzelfall.

Gefängnisarzt Keppler hat im Juni 2017 eine informelle Umfrage gemacht bei seinen Kollegen in neun Bundesländern. Danach wurden dort bis heute gerade 170 Gefängnisinsassen mit den neuen Hepatitis C-Medikamenten behandelt. Umgerechnet auf ganz Deutschland wären das 250 – gerade einmal 1,3 Prozent der Betroffenen.

Medikamente sollen bei Hepatitis C helfen SWR DPA - Angelika Warmuth

Doch nicht nur die Chance, Hepatitis C-Infizierte zu finden und zu behandeln, wird sträflich vernachlässigt in deutschen Haftanstalten, sondern auch die Vorbeugung. Wenn man genügend saubere Spritzen zur Verfügung stellt, gibt es viel weniger Hepatitis C, berichtet Gefängnisarzt Keppler. Erfahrungen damit gibt es zum Beispiel in Spanien. Dorrt werden auch hinter Gittern saubere Spritzen zur Verfügung gestellt. Keppler führte das auch in der Frauen-JVA Vechta ein. Doch mit dem Wechsel der Landesregierung 2003 mussten die Spritzenautomaten binnen drei Tagen abgehängt werden. Und selbst die die aktuelle rot-grüne Landesregierung hat sie dort nicht wieder aufgehängt. Politiker aller Parteien hätten panische Angst, als Sympathisanten krimineller Junkies dazustehen, bedauert Keppler. Das zu vermeiden sei ihnen wichtiger, als die Öffentlichkeit vor Hepatitis C zu schützen. Mittlerweile gibt es in Deutschland nur noch ein Spritzenprojekt in einem Gefängnis – und zwar in der JVA Lichtenberg in Berlin.